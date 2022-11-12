Украинский теннисист вышел в финал турнира в Словакии

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе со своим напарником Александром Недовесовым (Казахстан) вышел в финал парного челленджера в Словакии (Братислава).

В полуфинале турнира украинско-казахстанская пара обыграла Франко Скугора и Игоря Зеленая в двух сетах за 1 час и 46 минут.

ATP челленджер Братислава. Пары. Хард в помещении. 1/2 финала

Денис Молчанов (Украина) / Александр Недовесов (Казахстан) – Франко Скугор (Хорватия) / Игорь Зеленай (Словакия) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

В финале турнира Денис и Александр сыграют с Петр Ноузой (Чехия) и Эндрю Паулсоном (Чехия).

Ранее Молчанов проиграл в четвертьфинале парного турнира в Литве.