Украинский теннисист вышел в финал турнира в Словакии
Денис Молчанов вместе с Александром Недовесовым поборется за парный трофей в Братиславе
Украинский теннисист Денис Молчанов вместе со своим напарником Александром Недовесовым (Казахстан) вышел в финал парного челленджера в Словакии (Братислава).
В полуфинале турнира украинско-казахстанская пара обыграла Франко Скугора и Игоря Зеленая в двух сетах за 1 час и 46 минут.
ATP челленджер Братислава. Пары. Хард в помещении. 1/2 финала
Денис Молчанов (Украина) / Александр Недовесов (Казахстан) – Франко Скугор (Хорватия) / Игорь Зеленай (Словакия) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
В финале турнира Денис и Александр сыграют с Петр Ноузой (Чехия) и Эндрю Паулсоном (Чехия).
Ранее Молчанов проиграл в четвертьфинале парного турнира в Литве.
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