Марченко и Молчанов проиграли в паре в четвертьфинале турнира в Вильнюсе
Украинцы в двух сетах уступили дуэту Ромен Арнеодо / Сэм Вайссборн
Украинские теннисисты Илья Марченко и Денис Молчанов проиграли матч 1/4 финала парного разряда на хардовом челленджере в Вильнюсе (Литва).
В 1/4 финала украинцы в двух сетах проиграли дуэту Ромен Арнеодо (Монако) / Сэм Вайссборн (Австрия). Матч длился 1 час 4 минуты.
ATP челленджер. Вильнюс (Литва)
Парный разряд. 1/4 финала
Илья Марченко / Денис Молчанов (Украина) – Ромен Арнеодо (Монако) / Сэм Вайссборн (Австрия) [2] – 1:6, 4:6
Ранее в первом раунде украинский дуэт обыграл тандем Патрик Никлас Салминен (Финляндия) / Барт Стевенс (Нидерланды) со счетом 6:3, 7:6 (8:6).
Кроме того, Илья Марченко не смог пробиться в 1/4 финала в одиночном разряде, проиграв норвежцу Виктору Дурасовичу со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 1:6.
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