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  4. Марченко уступил Дурасовичу на турнире в Вильнюсе
ATP
19 октября 2022, 19:53 |
81
0

Марченко уступил Дурасовичу на турнире в Вильнюсе

Илья не смог выйти в 1/4 финала

19 октября 2022, 19:53 |
81
0
Марченко уступил Дурасовичу на турнире в Вильнюсе
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу в одиночном разряде челленджера в Литве.

Во втором круге Илья проиграл хорошо знакомому норвежцу Виктору Дурасовичу, с которым он играл в прошлом году в рамках Кубка Дэвиса.

Вильнюс. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 7:5, 6:7(4), 1:6

Отметим, что Марченко продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Денисом Молчановым.

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Источник Sport.ua
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