ATP19 октября 2022, 19:53 |
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Марченко уступил Дурасовичу на турнире в Вильнюсе
Илья не смог выйти в 1/4 финала
19 октября 2022, 19:53 |
81
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Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу в одиночном разряде челленджера в Литве.
Во втором круге Илья проиграл хорошо знакомому норвежцу Виктору Дурасовичу, с которым он играл в прошлом году в рамках Кубка Дэвиса.
Вильнюс. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 7:5, 6:7(4), 1:6
Отметим, что Марченко продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Денисом Молчановым.
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