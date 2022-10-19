Марченко уступил Дурасовичу на турнире в Вильнюсе

Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу в одиночном разряде челленджера в Литве.

Во втором круге Илья проиграл хорошо знакомому норвежцу Виктору Дурасовичу, с которым он играл в прошлом году в рамках Кубка Дэвиса.

Вильнюс. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 7:5, 6:7(4), 1:6

Отметим, что Марченко продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Денисом Молчановым.