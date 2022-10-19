Марченко и Молчанов стартовали с победы в паре на турнире в Литве
Илья и Денис пробились в четвертьфинал
Украинские теннисисты Илья Марченко и Денис Молчанов пробились в 1/4 финала парного разряда на челленджере в Литве.
В первом раунде украинский дуэт переиграл тандем Патрик Никлас Салминен / Барт Стевенс (Финляндия / Нидерланды).
Вильнюс. Первый круг парного разряда
Илья Марченко / Денис Молчанов – Патрик Никлас Салминен / Барт Стевенс – 6:3, 7:6(6)
В 1/4 финала украинцам предстоит встретиться с Романом Арнеодо из Монако и Семом Вайссборном из Австрии.
Ранее Марченко не смог пробиться в 1/4 финала в одиночном разряде.
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