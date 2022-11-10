Украина. Премьер лига10 ноября 2022, 00:44 |
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Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября в 15:00 поединок 12 тура чемпионата УПЛ
10 ноября 2022, 00:44 |
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В четверг, 10 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» примет «Александрию».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Динамо» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Александрия».
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