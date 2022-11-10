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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 00:44 |
86
0

Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября в 15:00 поединок 12 тура чемпионата УПЛ

10 ноября 2022, 00:44 |
86
0
Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 10 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» примет «Александрию».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Динамо» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Александрия».

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Источник Sport.ua
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