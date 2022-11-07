Металлист – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 ноября в 13.00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги
Во вторник, 8 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Металлист 1925».
Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Металлист 1925».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».
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