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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 21:50 | Обновлено 07 ноября 2022, 21:51
157
0

Металлист – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 ноября в 13.00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги

07 ноября 2022, 21:50 | Обновлено 07 ноября 2022, 21:51
157
0
Металлист – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

Во вторник, 8 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «УНИАН».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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