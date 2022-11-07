ITF07 ноября 2022, 09:15 | Обновлено 07 ноября 2022, 10:22
438
2
36-летняя украинская теннисистка не смогла выйти в финал турнира в Колумбии
Катерина Володько проиграла Лауре Пигосси
07 ноября 2022, 09:15 | Обновлено 07 ноября 2022, 10:22
438
2
36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 339) в 1/2 финала хардового 60-тысячника в Барранкилье (Колумбия) уступила второй сеяной турнира Лауре Пигосси (Бразилия, WTA 106).
ITF W60 Барранкилья. Хард. 1/2 финала
Катерина Володько (Украина) – Лаура Пигосси (Бпазилия) – 5:7, 2:6
Отметим, что ранее Катерина удивительным образом прошла все предыдущие стадии. Матчи 1/16, 1/8 и 1/4 финала были сыграны в один день.
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