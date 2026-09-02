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US Open
02 сентября 2026, 14:23 | Обновлено 02 сентября 2026, 14:30
297
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Жребий парного разряда US Open 2026. Украинки узнали соперниц в 1/32 финала

В парном турнире сыграют Костюк, Олейникова, Калинина, Снигур, Стародубцева, сестры Киченок

02 сентября 2026, 14:23 | Обновлено 02 сентября 2026, 14:30
297
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Жребий парного разряда US Open 2026. Украинки узнали соперниц в 1/32 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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На Открытом чемпионате США 2026 состоялась жеребьевка парного женского разряда.

Украину в парном турнире на кортах Нью-Йорка представят семь украинских теннисисток – Марта Костюк, Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.

Только сестры Киченок образовали чисто украинский тандем. Матчи парного разряда на USO-2026 стартуют 3 сентября.

Украинки в парном разряде USO-2026 и их соперницы

  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Никола Бартункова / Камила Осорио
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Панна Удварди / Лаура Пигосси
  • Александра Олейникова / Петра Марчинко – Хэрриет Дарт / Майя Ламсден
  • Ангелина Калинина / Анна Бондар – Алина Корнеева / Дарья Видманова
  • Дарья Снигур / Ханне Вандевинкель – Элизе Мертенс / Диана Шнайдер [8]
  • Юлия Стародубцева / Дарья Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань

Легендарные сестры Уильямс – Серена и Винус – в первом раунде встретятся с дуэтом Чжань Хаоцин / Майя Джойнт.

Сетка US Open 2026 (парный разряд)

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US Open 2026 Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Людмила Киченок Надежда Киченок Александра Олейникова Петра Марчинко Ангелина Калинина Анна Бондар Дарья Снигур Ханне Вандевинкель Юлия Стародубцева Дарья Касаткина Никола Бартункова Камила Осорио Панна Удварди Лаура Пигосси Хэрриет Дарт Майя Ламсден Алина Корнеева Дарья Видманова Элизе Мертенс Диана Шнайдер Ян Чжаосюань Серена Уильямс Винус Уильямс Майя Джойнт Чжань Хаоцин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ця свинина переслідує Дар'ю...
Що ж, щиро бажаю взяти реванш за одиночку! Успіхів!
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+1
Скоро Страхова обжене Над'ю К. в парному рейтингу. Можна завершувати, близнючки згасають одночасно, це не невдача, а фізіологічний фактор.
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-1
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