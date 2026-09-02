Жребий парного разряда US Open 2026. Украинки узнали соперниц в 1/32 финала
В парном турнире сыграют Костюк, Олейникова, Калинина, Снигур, Стародубцева, сестры Киченок
На Открытом чемпионате США 2026 состоялась жеребьевка парного женского разряда.
Украину в парном турнире на кортах Нью-Йорка представят семь украинских теннисисток – Марта Костюк, Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.
Только сестры Киченок образовали чисто украинский тандем. Матчи парного разряда на USO-2026 стартуют 3 сентября.
Украинки в парном разряде USO-2026 и их соперницы
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Никола Бартункова / Камила Осорио
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Панна Удварди / Лаура Пигосси
- Александра Олейникова / Петра Марчинко – Хэрриет Дарт / Майя Ламсден
- Ангелина Калинина / Анна Бондар – Алина Корнеева / Дарья Видманова
- Дарья Снигур / Ханне Вандевинкель – Элизе Мертенс / Диана Шнайдер [8]
- Юлия Стародубцева / Дарья Касаткина – Юдис Чонг / Ян Чжаосюань
Легендарные сестры Уильямс – Серена и Винус – в первом раунде встретятся с дуэтом Чжань Хаоцин / Майя Джойнт.
Сетка US Open 2026 (парный разряд)
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