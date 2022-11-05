Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал

​36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 339) выиграла три матча за один день и вышла в полуфинал 60-тысячника в колумбийском городе Барранкилья.

Украинка в 1/4 финала победила Марию Лурдес Карле из Аргентины (WTA 167) в двух сетах за 1 час 31 минуту.

🏆 ITF W60. Барранкилья (Колумбия). Хард. 1/4 финала

Катерина Володько (Украина) [16] – Мария Лурдес Карле (Аргентина) [5] – 6:4, 6:4

Интересно, что за один день Катерина выиграла аж три матча! Сначала она обыграла Марию Эрасо Гонсалес (6:3, 6:2) из Колумбии, а затем разгромила Викторию Морвайову из Словакии (6:1, 6:1).

Несколько дней на турнире матчи не игрались из-за проливных дождей, и теперь организаторы решили догнать расписание.

Соперницей Володько в полуфинале будет вторая сеяная Лаура Пигосси из Бразилии (WTA 106).

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