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ITF
05 ноября 2022, 01:49 | Обновлено 05 ноября 2022, 02:10
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0

Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал

Украинка в 1/4 финала победила Марию Лурдес Карле из Аргентины в двух сетах

05 ноября 2022, 01:49 | Обновлено 05 ноября 2022, 02:10
310
0
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

​36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 339) выиграла три матча за один день и вышла в полуфинал 60-тысячника в колумбийском городе Барранкилья.

Украинка в 1/4 финала победила Марию Лурдес Карле из Аргентины (WTA 167) в двух сетах за 1 час 31 минуту.

🏆 ITF W60. Барранкилья (Колумбия). Хард. 1/4 финала

Катерина Володько (Украина) [16] – Мария Лурдес Карле (Аргентина) [5] – 6:4, 6:4

Интересно, что за один день Катерина выиграла аж три матча! Сначала она обыграла Марию Эрасо Гонсалес (6:3, 6:2) из Колумбии, а затем разгромила Викторию Морвайову из Словакии (6:1, 6:1).

Несколько дней на турнире матчи не игрались из-за проливных дождей, и теперь организаторы решили догнать расписание.

Соперницей Володько в полуфинале будет вторая сеяная Лаура Пигосси из Бразилии (WTA 106).

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Источник Sport.ua
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