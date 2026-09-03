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US Open
03 сентября 2026, 15:18 | Обновлено 03 сентября 2026, 15:19
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Костюк / Русе – Удварди / Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026

03 сентября 2026, 15:18 | Обновлено 03 сентября 2026, 15:19
80
0
Костюк / Русе – Удварди / Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе
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3 сентября украинская теннисистка Марта Костюк начнется выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе сыграют против тандема Панна Удварди (Венгрия) / Лаура Пигосси (Бразилия). Поединок начнется первым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Дарьей Снигур и Ханне Вандевинкель, либо с Элизе Мертенс и Дианой Шнайдер.

📺 Видеотрансляция

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Панна Удварди Лаура Пигосси смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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