Костюк / Русе – Удварди / Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026
3 сентября украинская теннисистка Марта Костюк начнется выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе сыграют против тандема Панна Удварди (Венгрия) / Лаура Пигосси (Бразилия). Поединок начнется первым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Дарьей Снигур и Ханне Вандевинкель, либо с Элизе Мертенс и Дианой Шнайдер.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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