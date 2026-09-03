Костюк / Русе – Удварди / Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 сентября украинская теннисистка Марта Костюк начнется выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе сыграют против тандема Панна Удварди (Венгрия) / Лаура Пигосси (Бразилия). Поединок начнется первым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Дарьей Снигур и Ханне Вандевинкель, либо с Элизе Мертенс и Дианой Шнайдер.

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