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ITF
04 ноября 2022, 21:05 | Обновлено 04 ноября 2022, 22:15
919
2

Редкий случай. Володько выиграла два матча за день. И впереди – третий

Украинка в 1/8 финала разгромила Викторию Морвайову из Словакии

04 ноября 2022, 21:05 | Обновлено 04 ноября 2022, 22:15
919
2
Редкий случай. Володько выиграла два матча за день. И впереди – третий
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 339) вышла в четвертьфинал 60-тысячника в колумбийском городе Барранкилья.

Украинка в 1/8 финала разгромила Викторию Морвайову из Словакии (WTA 377) в двух сетах за 53 минуты.

🏆 ITF W60. Барранкилья (Колумбия). Хард. 1/8 финала

Катерина Володько (Украина) [16] – Виктория Морвайова (Словакия) – 6:1, 6:1

Интересно, что несколько часов назад Катерина уверенно обыграла колумбийку Марию Эрасо Гонсалес. Таким образом, Володько сумела выиграть два матча за один день, что удается сделать достаточно редко.

В четвертьфинале турнира украинка в 22:30 по Киеву встретится с Марией Лурдес Карле (Аргентина), которая в трех сетах обыграла Лекси Стевенс (Нидерланды). Это будет уже третий матч за день для Катерины!

Турнир начался 1 ноября, хотя планировался на 31 октября. Матчи первого раунда были завершены лишь 2 ноября, так как всю неделю шел ливень.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Ух! Сегодня Володько проведёт ещё один матч, не раньше 22:30, против 22-летний Карле, которая сегодня провела 1 матч, но играла больше чем Володька. Пожелаем ей удачи!
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+3
Александр Ад
молодець,ось це міць,не те що наша обдарована молодь,знімаеться вже до початку матчу,не зрозуміло чому
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+1
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