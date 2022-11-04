Редкий случай. Володько выиграла два матча за день. И впереди – третий

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 339) вышла в четвертьфинал 60-тысячника в колумбийском городе Барранкилья.

Украинка в 1/8 финала разгромила Викторию Морвайову из Словакии (WTA 377) в двух сетах за 53 минуты.

🏆 ITF W60. Барранкилья (Колумбия). Хард. 1/8 финала

Катерина Володько (Украина) [16] – Виктория Морвайова (Словакия) – 6:1, 6:1

Интересно, что несколько часов назад Катерина уверенно обыграла колумбийку Марию Эрасо Гонсалес. Таким образом, Володько сумела выиграть два матча за один день, что удается сделать достаточно редко.

В четвертьфинале турнира украинка в 22:30 по Киеву встретится с Марией Лурдес Карле (Аргентина), которая в трех сетах обыграла Лекси Стевенс (Нидерланды). Это будет уже третий матч за день для Катерины!

Турнир начался 1 ноября, хотя планировался на 31 октября. Матчи первого раунда были завершены лишь 2 ноября, так как всю неделю шел ливень.