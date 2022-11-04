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  4. Барранкилья. Володько стартовала с победы
ITF
04 ноября 2022, 16:50 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:55
132
1

Барранкилья. Володько стартовала с победы

Украина обыграла Марию Эрасо Гонсалес

04 ноября 2022, 16:50 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:55
132
1
Барранкилья. Володько стартовала с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) с победы стартовала на хардовом турнире ITF в Барранкилье (Колумбия). В матче второго раунда она в двух сетах обыграла хозяйку кортов, Марию Фернанду Эрасо Гонсалес. Матч продолжался 1 час и 30 минут.

2-й раунд

Катерина Володько (Украина, 16) – Мария Фернанда Эрасо Гонсалес (Колумбия) – 6:3, 6:2

В третьем раунде соперницей Володько будет представительница Словакии Виктория Морвайова.

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Барранкилья
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Источник Sport.ua
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Молодец! Через полчаса ещё 1 матч играет.
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