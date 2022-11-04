Барранкилья. Володько стартовала с победы

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) с победы стартовала на хардовом турнире ITF в Барранкилье (Колумбия). В матче второго раунда она в двух сетах обыграла хозяйку кортов, Марию Фернанду Эрасо Гонсалес. Матч продолжался 1 час и 30 минут.

2-й раунд

Катерина Володько (Украина, 16) – Мария Фернанда Эрасо Гонсалес (Колумбия) – 6:3, 6:2

В третьем раунде соперницей Володько будет представительница Словакии Виктория Морвайова.