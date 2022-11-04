ITF04 ноября 2022, 16:50 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:55
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Барранкилья. Володько стартовала с победы
Украина обыграла Марию Эрасо Гонсалес
04 ноября 2022, 16:50 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:55
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Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) с победы стартовала на хардовом турнире ITF в Барранкилье (Колумбия). В матче второго раунда она в двух сетах обыграла хозяйку кортов, Марию Фернанду Эрасо Гонсалес. Матч продолжался 1 час и 30 минут.
2-й раунд
Катерина Володько (Украина, 16) – Мария Фернанда Эрасо Гонсалес (Колумбия) – 6:3, 6:2
В третьем раунде соперницей Володько будет представительница Словакии Виктория Морвайова.
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