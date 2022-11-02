В среду, 2 ноября, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы G, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья». Стартовый свисток израильского рефери Ореля Гринфельда прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити



По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в конце августа казалось, что действующие чемпионы Англии получили достаточно сложный квартет, в котором их статус фаворитов не оспаривался, однако легкой прогулки «горожанам» точно никто не брался прогнозировать. И только лишь по ходу этих двух безумных месяцев интенсивного футбола стало понятно, что футболисты Хосепа Гвардиолы выйдут из этой группы также легко, как делали это последние несколько сезонов кряду. Более того, «Сити», по всей видимости, наигрались в осенний международный футбол настолько, что позволили себе две последние встречи против дортмундской «Боруссии» и датского «Копенгагена» и вовсе закончить без голов (дважды по 0:0).

Все, что хотели, англичане сказали еще в первом круге, когда показали свое преимущество над каждым из соперников поочередно, после чего делом техники было доиграть групповой этап до победы в квартете еще за тур до его окончания. Проблемы в чемпионской гонке в АПЛ против лондонского «Арсенала» – вот это действительно интересная задача для футболистов Хосепа Гвардиолы, а международные турниры с такими нестабильными соперниками как-то сами собой отошли на дальний план. В итоге, перед заключительным игровым днем Лиги чемпионов «Сити» не нуждается в обязательном достижении положительного результата, поэтому только нежелание упасть в грязь лицом перед родными болельщиками может мотивировать команду. Даже матч на выходных против «Фулхэма» у «горожан» вызывает больше эмоции на сегодняшний день.

Севилья



Одной из причин, по которым «Манчестер Сити» было так легко на групповом этапе, является испанская «Севилья». Короли Лиги Европы УЕФА в начале сезона провалились с таким треском, что даже главного тренера Хулена Лопетеги пришлось уволить из-за неудовлетворительных результатов. Объяснения испанского наставника о том, что он строит долгосрочный проект никто толком и не пытался выслушать. Домашний матч против дортмундской «Боруссии» (1:4) стал последним для Лопетеги, а после него делами «нервионцев» заправляет аргентинец Хорхе Сампаоли.

На тот момент у «Севильи» был всего один набранный балл за первый круг Лиги чемпионов и патовая ситуация в Ла Лиге. Приход нового главного тренера сходу позволил команде ответить «шмелям» ничьей на их поле (1:1), которая стала частью мировой позитивной кампании с аналогичными результатами игр против «Атлетика» и «Валенсии» в чемпионате, к которым добавилась победа над «Мальоркой». Обыграть «Реал» андалузская команда все еще не в состоянии (1:3), однако взять верх над «Копенгагеном» оказалась способна вполне (3:0). Именно поэтому «Севилье» больше не грозит вылет из еврокубков, но и выше третьей строчки она уже не поднимется.

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Ортега – Гомес, Аке, Диас, Канселу – Гюндоган, Родри, Бернарду Силва – Грилиш, Альварес, Фоден.

«Севилья»: Дмитрович – Акунья, Маркао, Гудель, Навас – Жордан, Ракитич – Гомес, Иско, Янузай – Мир.

Не сыграют: Уокер, Филлипс, Холланд, Палмер – Фернандо, Ньянзу, Эн-Несири, Корона.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева закроют группу уверенным успехом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-1.5) с коэффициентом 1.75.

2 ноября, среда