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Копенгаген
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Боруссия Д
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 23:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:01
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ЛЧ. Ман Сити расправился с Севильей, Дортмунд не одолел Копенгаген

Сыграны матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе G

02 ноября 2022, 23:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:01
146
0
ЛЧ. Ман Сити расправился с Севильей, Дортмунд не одолел Копенгаген
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы группы G Лиги чемпионов провели поединки заключительного тура основного этапа турнира.

Английский «Манчестер Сити» на своем поле добился комфортной победы со счетом 3:1 над «Севильей».

Испанцы первыми повели в счете, но провалили второй тайм. Гол 17-летнего Льюиса позволил «горожанам» счет сравнять, а затем гостей добили Альварес и Марез. К слову, 22-летний аргентинец Альварес к голу добавил два ассиста, и стал героем игры.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью 1:1 с «Копенгагеном».

В итоговой таблице квартета первый «Манчестер Сити» с 14 очкам. За ним расположились «Боруссия» Дортмунд (9 пунктов), «Севилья» (5 очков) и «Копенгаген» (3 балла).

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Манчестер Сити – Севилья – 3:1

Голы: Рафа Мир, 31 (0:1). Льюис, 52 (1:1). Альварес, 73 (2:1). Марез, 83 (3:1).

Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 1:1

Голы: Азар, 23 (0:1). Гаральдссон, 41 (1:1).

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Источник Sport.ua
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