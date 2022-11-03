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Ман Сити
02.11.2022, FT 3 : 1
Севилья
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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 00:56 | Обновлено 03 ноября 2022, 01:00
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Манчестер Сити – Севилья – 3:1. Альварес всюду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

03 ноября 2022, 00:56 | Обновлено 03 ноября 2022, 01:00
130
0
Манчестер Сити – Севилья – 3:1. Альварес всюду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

В среду, 2 ноября, в матче 6-го тура Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» в родных стенах обыграл испанскую «Севилью» со счетом 3:1.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Манчестер Сити – Севилья – 3:1

Голы: Рафа Мир, 31 (0:1). Льюис, 52 (1:1). Альварес, 73 (2:1). Марез, 83 (3:1).

Видеообзор матча

ГОЛ! Рафа Мир, 31. 0:1

ГОЛ! Льюис, 52. 1:1

ГОЛ! Альварес, 73. 2:1

ГОЛ! Марез, 83. 3:1

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Ман Сити).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
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Лига чемпионов Манчестер Сити Севилья видео голов и обзор Хулиан Альварес
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Источник Sport.ua
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