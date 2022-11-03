Лига чемпионов03 ноября 2022, 00:56 | Обновлено 03 ноября 2022, 01:00
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Манчестер Сити – Севилья – 3:1. Альварес всюду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
03 ноября 2022, 00:56 | Обновлено 03 ноября 2022, 01:00
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В среду, 2 ноября, в матче 6-го тура Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» в родных стенах обыграл испанскую «Севилью» со счетом 3:1.
Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
Манчестер Сити – Севилья – 3:1
Голы: Рафа Мир, 31 (0:1). Льюис, 52 (1:1). Альварес, 73 (2:1). Марез, 83 (3:1).
Видеообзор матча
ГОЛ! Рафа Мир, 31. 0:1
ГОЛ! Льюис, 52. 1:1
ГОЛ! Альварес, 73. 2:1
ГОЛ! Марез, 83. 3:1
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Ман Сити).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
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