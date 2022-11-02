В среду, 2 ноября, в Милане на стадионе «Сан Сиро» состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы E, в котором сыграют итальянский «Милан» и австрийский «Зальцбург». Стартовый свисток испанского рефери Антониу Мигеля Матеу Лаоса из Валенсии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Милан



Проходных групп в турнире настолько высокого уровня не может быть по умолчанию, а тут еще и жребий добавил в квартет к «Челси» и «Милану» двух опасных «темных лошадок» в лице «Зальцбурга» и «Динамо» Загреб. Как итог, как минимум по одному разу каждый из участников группы E терял очки в текущей еврокубковой кампании, и наименее стабильной ситуация при этом выглядит именно у представителей итальянской Серии A. «Милан» проиграл «пенсионерам» оба матча с общим счетом 0:5, поэтому перед последним туром может даже не пытаться смотреть в сторону первой строчки, которую те оккупировали единолично.

А вот дальше существует достаточно как приятных, так и не очень вариантов развития событий для футболистов Стефано Пьоли. К слову, итальянский наставник продлил отношения с клубом как раз перед ответственным матчем, что лишь подчеркивает уверенность руководства «россонери» в нем. Тем не менее, результат от «Милана» все равно будут требовать максимальный из возможных, и для этого у команды есть сразу две опции – сыграть вничью или победить. Возможное поражение для чемпионов Италии будет означать участие в Лиге Европы УЕФА и сопутствующее проведение дополнительных матчей в начале февраля. При этом, «Динамо» Загреб точно не угрожает возможным вылетом команды Пьоли из еврокубков, так что хоть в этом они могут быть спокойны. На фоне поражения от «Торино» на выходных (1:2) эта уверенность будет уместной.

Зальцбург



Следом за «Миланом» в турнирной таблице на расстоянии всего в один балл расположился австрийский «Зальцбург», что автоматически делает удовлетворительным для этого коллектива лишь один возможный исход очной баталии на поле прямого конкурента. Если «Красные быки» хотят выйти в плей-офф по примеру прошлогодней кампании, им придется добывать победу на «Сан Сиро», чего ранее в их истории не случалось. Трижды играл против «россонери» «Зальцбург» и трижды при этом обходился без побед. Матч первого круга эти две команды завершили вничью (1:1), поэтому особого контекста их прошлое не имеет.

Самый плохой сценарий для чемпионов Австрии – вылет из еврокубков. Он вполне легко может быть реализован, если «Челси» на своем поле неожиданно проиграет «Динамо» Загреб, что вполне легко можно представить на фоне поражение команды Грема Поттера от «Брайтона» (1:4) в минувший уик-энд, и при этом «Зальцбург» еще должен проиграть «Милану», против чего будут открыто выступать подопечные Маттиаса Яйссле. К слову, они единственные среди участников группы победили на выходных в рамках национального первенства, что лишь подчеркивает причудливость последствий жеребьевки.

Ориентировочные составы



«Милан»: Тэтэрушану – Эрнандес, Кьер, Габбия, Калюлю – Беннасер, Тонали – Леау, Диас, Ребич – Жиру.

«Зальцбург»: Кен – Ульмер, Вебер, Павлович, Дедич – Гурна-Дуат – Кьергор, Сушич, Зайвальд –– Адаму, Окафор.

Не сыграют: Ибрагимович, Калабрия, Флоренци, Салемакерс – Фернандо, Капальдо, Койта, Око, Тиджани.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды разойдутся миром в напряженной борьбе. Нашей ставкой будет позиция – Ничья с коэффициентом 4.50.

2 ноября, среда