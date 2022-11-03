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Лига Чемпионов
Милан
02.11.2022, FT 4 : 0
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 02:02 | Обновлено 03 ноября 2022, 02:45
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Милан – РБ Зальцбург – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов

03 ноября 2022, 02:02 | Обновлено 03 ноября 2022, 02:45
32
0
Милан – РБ Зальцбург – 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В решающем матче 6-го тура Лиги чемпионов «Милан» выиграл у «РБ Зальцбург» со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала.

У «россонери» Оливье Жиру забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. Также забитыми мячами отличились Раде Крунич и Жуниор Мессиас.

Команда Стефано Пиоли заняла 2-е место в группе и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. «РБ Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа E

6-й тур, 2 ноября

«Милан» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия) – 4:0

Голы: Жиру, 14, 57, Крунич, 46, Мессиас, 90+1

ГОЛ! 1:0. Жиру, 14 мин

ГОЛ! 2:0. Крунич, 46 мин

ГОЛ! 3:0. Жиру, 57 мин

ГОЛ! 4:0. Мессиас, 90+1 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Раде Крунич (Милан).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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Источник MEGOGO
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