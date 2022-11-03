Милан – РБ Зальцбург – 4:0. Видео голов и обзор матча
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В решающем матче 6-го тура Лиги чемпионов «Милан» выиграл у «РБ Зальцбург» со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала.
У «россонери» Оливье Жиру забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. Также забитыми мячами отличились Раде Крунич и Жуниор Мессиас.
Команда Стефано Пиоли заняла 2-е место в группе и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. «РБ Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.
Лига чемпионов. Группа E
6-й тур, 2 ноября
«Милан» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия) – 4:0
Голы: Жиру, 14, 57, Крунич, 46, Мессиас, 90+1
ГОЛ! 1:0. Жиру, 14 мин
ГОЛ! 2:0. Крунич, 46 мин
ГОЛ! 3:0. Жиру, 57 мин
ГОЛ! 4:0. Мессиас, 90+1 мин
События матча
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