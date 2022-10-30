Справились на пять без Зинченко. Арсенал разгромил Ноттингем

В матче 14-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» в родных стенах выяснил отношения с «Ноттингем Форест». Поединок прошел при полном доминировании «канониров» и завершился их крупной победой со счетом 5:0.

Во встрече не принимал участие украинский защитник Александр Зинченко. Он, как известно, завершает восстановление после травмы икроножной мышцы.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1 место, имея 31 очко. У «Ноттингем Форест» 9 пунктов и 20 позиция.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Арсенал – Ноттингем Форест – 5:0

Голы: Мартинелли, 5 (1:0). Нелсон, 49 (2:0). Нелсон, 52 (3:0). Парти, 57 (4:0). Эдегор, 78 (5:0).