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Чемпионат Англии
Арсенал
30.10.2022, FT 5 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
30 октября 2022, 18:04 | Обновлено 30 октября 2022, 18:12
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Справились на пять без Зинченко. Арсенал разгромил Ноттингем

Лондонцы добились крупной победы

30 октября 2022, 18:04 | Обновлено 30 октября 2022, 18:12
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0
Справились на пять без Зинченко. Арсенал разгромил Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» в родных стенах выяснил отношения с «Ноттингем Форест». Поединок прошел при полном доминировании «канониров» и завершился их крупной победой со счетом 5:0.

Во встрече не принимал участие украинский защитник Александр Зинченко. Он, как известно, завершает восстановление после травмы икроножной мышцы.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1 место, имея 31 очко. У «Ноттингем Форест» 9 пунктов и 20 позиция.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Арсенал – Ноттингем Форест – 5:0

Голы: Мартинелли, 5 (1:0). Нелсон, 49 (2:0). Нелсон, 52 (3:0). Парти, 57 (4:0). Эдегор, 78 (5:0).

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Арсенал Лондон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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