Микель АРТЕТА: «Было давление, ведь играли с теми, кто обыграл Ливерпуль»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест», в котором его подопечные добились убедительной победы со счетом 5:0.

«Большие команды должны реагировать на поражения как можно скорее. И после разочаровывающей игры в четверг [против ПСВ в Лиге Европы – 0:2] именно это мы и сделали.

Времени нет, частичное тренировочное занятие – и уже надо быть готовым к новому матчу. Причем не только физически, но и психологически, потому что мы играли с теми, кто обыграл «Ливерпуль» и потому чувствовали давление», – признался Артета.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1 место с 31 набранным баллом. У «Ноттингем Форест» 16 позиция и 9 очков.