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30.10.2022, FT 5 : 0
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30 октября 2022, 20:22 | Обновлено 30 октября 2022, 20:41
217
0

Микель АРТЕТА: «Было давление, ведь играли с теми, кто обыграл Ливерпуль»

Наставник «Арсенала» Лондоне – о победе над «Ноттингем Форест» (5:0)

30 октября 2022, 20:22 | Обновлено 30 октября 2022, 20:41
217
0
Микель АРТЕТА: «Было давление, ведь играли с теми, кто обыграл Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест», в котором его подопечные добились убедительной победы со счетом 5:0.

«Большие команды должны реагировать на поражения как можно скорее. И после разочаровывающей игры в четверг [против ПСВ в Лиге Европы – 0:2] именно это мы и сделали.

Времени нет, частичное тренировочное занятие – и уже надо быть готовым к новому матчу. Причем не только физически, но и психологически, потому что мы играли с теми, кто обыграл «Ливерпуль» и потому чувствовали давление», – признался Артета.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1 место с 31 набранным баллом. У «Ноттингем Форест» 16 позиция и 9 очков.

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Микель Артета Арсенал Лондон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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