30.10.2022, FT 5 : 0
Англия30 октября 2022, 19:07 | Обновлено 30 октября 2022, 19:08
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Арсенал – Ноттингем – 5:0. Победа на пять. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ
30 октября 2022, 19:07 | Обновлено 30 октября 2022, 19:08
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В воскресенье, 30 октября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Англии между лондонським «Арсеналом» и «Ноттингем Форест». Со счетом 5:0 победу отпраздновали «канониры».
Чемпионат Англии. 14-й тур
Арсенал – Ноттингем Форест – 5:0
Голы: Мартинелли, 5 (1:0). Нелсон, 49 (2:0). Нелсон, 52 (3:0). Парти, 57 (4:0). Эдегор, 78 (5:0).
Видеообзор матча
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