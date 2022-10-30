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Чемпионат Англии
Арсенал
30.10.2022, FT 5 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
30 октября 2022, 19:07 | Обновлено 30 октября 2022, 19:08
631
0

Арсенал – Ноттингем – 5:0. Победа на пять. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ

30 октября 2022, 19:07 | Обновлено 30 октября 2022, 19:08
631
0
Арсенал – Ноттингем – 5:0. Победа на пять. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 октября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Англии между лондонським «Арсеналом» и «Ноттингем Форест». Со счетом 5:0 победу отпраздновали «канониры».

Чемпионат Англии. 14-й тур

Арсенал – Ноттингем Форест – 5:0

Голы: Мартинелли, 5 (1:0). Нелсон, 49 (2:0). Нелсон, 52 (3:0). Парти, 57 (4:0). Эдегор, 78 (5:0).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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