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Арсенал
30.10.2022 16:00 - : -
Ноттингем Форест
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28 октября 2022, 22:42 | Обновлено 28 октября 2022, 22:50
47
0

Арсенал – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Первая команда АПЛ против 20-й: у «канониров» нет права на осечку

28 октября 2022, 22:42 | Обновлено 28 октября 2022, 22:50
47
0
Арсенал – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 октября, в Лондоне на поле арены «Эмиретс Стэдиум», вместимостью 60 260 зрителей, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда испанца Микеля Артеты в турнирной таблице чемпионата Англии по результатам 11 сыгранных матчей занимает 1 место. У нее 28 очков – 9 побед, 1 ничья, 1 поражение.

В своем последнем на сегодня матче «Арсенал» на выезде не смог обыграть «Саутгемптон» – ничья 1:1. Этот результат прервал 4-матчевую победную серию команды, в которой она поочережно разобралась с «Брентфордом» (3:0 на выезде), «Тоттенхэмом» (3:1 дома), «Ливерпулем» (3:0 на своем поле) и «Лидсом» (1:0 в гостях). Данная серия у «канониров» началась после выездного матча с «Манчестер Юнайтед», поражение в котором со счетом 1:3 стало для лондонцев единственным в нынешнем сезоне АПЛ.

В турнирной таблице чемпионата Англии по успехам дома «Арсенал» сейчас идет на 3 позиции. У него 15 очко из 15 возможных, то есть – на «Эмирейтс» команда Артеты выиграла в пяти матчах из пяти.

К сожалению, вряд ли в предстоящем матче, как и в предыдущих, сыграет украинец Александр Зинченко. Он по-прежнему числится в лазарете с мышечной контузией.

Ноттингем Форест

Подопечные Стивена Купера в настоящий момент смотрят на всех конкурентов по АПЛ снизу вверх – они замыкают турнирную таблицу, находясь на 20 месте. У них 9 очков после 12 матчей. Впрочем, по набранным очками «лесники» идут вровень с «Лидсом» и «Вулверхэмптоном», у которых также по 9 очков, а проигрывают им по дополнительным показателям.

В своем последнем матче «Форест» выиграл. При этом – сенсационно. Он дома со счетом 1:0 переиграл «Ливерпуль». До этого парни Купера шли на серии из 9-ти поединков без побед – 3 ничьи, 6 поражений. Они в последний раз побеждали 14 августа, когда дома обыграли «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Если брать в расчет только достижения на выезде, то «Ноттингем Форес» нынче в английской Премьер-лиге идет на 18 месте. У него 2 очка после 6 матчей – 2 ничьи, 4 поражения. «Красные» вне дома делили очки с «Эвертоном» (1:1, 20 августа) и с «Брайтоном» (0:0, 18 октября). В четырех остальных гостевых поединках они проиграли с общим счетом 0:13.

Ориентировочные составы

Арсенал: Ремсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

Ноттингем Форест: Хендерсон – Орье, Кук, Маккенна, Уильямс, Куяте, Эйтс, Фройлер, Лингард, Гиббс-Уайт, Джонсон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.19 по линии Parimatch.

30 октября, воскресенье

Арсенал – Ноттингем Фjрест
Лондон. «Эмирейтс Стадиум». 16:00
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ноттингем Форест прогнозы Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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