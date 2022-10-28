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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 07:15 | Обновлено 28 октября 2022, 07:21
130
0

Днепр-1 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 13:00 поединок 10-го тура чемпионата УПЛ

28 октября 2022, 07:15 | Обновлено 28 октября 2022, 07:21
130
0
Днепр-1 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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