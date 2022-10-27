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  4. И Месси с ними. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Лига чемпионов
27 октября 2022, 08:08 | Обновлено 27 октября 2022, 08:14
498
0

И Месси с ними. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

На признание есть 4 претендента

27 октября 2022, 08:08 | Обновлено 27 октября 2022, 08:14
498
0
И Месси с ними. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Европейский футбольный союз огласил имена номинантов на титул лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На престижную награду претендуют форвард «ПСЖ» Лионель Месси (2 гола и 2 ассиста в матче с «Маккаби»), нападающий «Наполи» Джованни Симеоне (дубль в игре с «Рейнджерс»), хавбек «Бенфики» Рафа Силва (дубль в игре с «Ювентусом») и форвард «Порту» Мехди Тареми (дубль в матче с «Брюгге»).

Победитель будет назван по итогам опроса среди болельщиков, который проводится на официальном сайте УЕФА.

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Источник Sport.ua
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