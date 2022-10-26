Бенфика – Ювентус – 4:3. Победный дубль Рафы Силвы. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги чемпионов
Во встрече 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Бенфика» в родных стенах перестреляла «Ювентус» – 4:3
Лига чемпионов. Группа Н
Бенфика – Ювентус – 4:3
Голы: Антониу Силва, 17 (1:0). Кин, 21 (1:1). Жоау Мариу, 28 пенальти (2:1). Рафа Силва, 35 (3:1). Рафа Силва, 50 (4:1). Милик, 77 (4:2). Маккенни, 79 (4:3).
ГОЛ! 1:0. Антониу Силва, 17
ГОЛ! 1:1. Кин, 21
ГОЛ! 2:1. Жоау Мариу, 28 пенальти
ГОЛ! 3:1. Рафа Силва, 35
ГОЛ! 4:1. Рафа Силва, 50
ГОЛ! 4:2. Милик, 77
ГОЛ! 4:3. Маккенни, 79
Видеообзор матча
События матча
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