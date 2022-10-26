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Бенфика
25.10.2022, FT 4 : 3
Ювентус
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26 октября 2022, 00:52 | Обновлено 26 октября 2022, 01:03
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0

Бенфика – Ювентус – 4:3. Победный дубль Рафы Силвы. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги чемпионов

26 октября 2022, 00:52 | Обновлено 26 октября 2022, 01:03
155
0
Бенфика – Ювентус – 4:3. Победный дубль Рафы Силвы. Видео голов и обзор
УЕФА

Во встрече 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Бенфика» в родных стенах перестреляла «Ювентус» – 4:3

Лига чемпионов. Группа Н

Бенфика – Ювентус – 4:3

Голы: Антониу Силва, 17 (1:0). Кин, 21 (1:1). Жоау Мариу, 28 пенальти (2:1). Рафа Силва, 35 (3:1). Рафа Силва, 50 (4:1). Милик, 77 (4:2). Маккенни, 79 (4:3).

ГОЛ! 1:0. Антониу Силва, 17

ГОЛ! 1:1. Кин, 21

ГОЛ! 2:1. Жоау Мариу, 28 пенальти

ГОЛ! 3:1. Рафа Силва, 35

ГОЛ! 4:1. Рафа Силва, 50

ГОЛ! 4:2. Милик, 77

ГОЛ! 4:3. Маккенни, 79

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Мариу (Бенфика).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Антониу Силва (Бенфика).
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Лига чемпионов Бенфика Ювентус Бенфика - Ювентус видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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