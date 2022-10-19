WTA19 октября 2022, 14:09 |
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Гамбург. Байндл снялась с матча первого круга
Украинка не выступит на турнире в Германии
19 октября 2022, 14:09 |
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Сегодня, 19 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) должна была встречаться с Берфу Дженгиз из Турции в первом раунде хардового турнира ITF в помещении в Гамбурге.
Однако украинская теннисистка снялась с матча еще до его старта. Причины такого решения не известны. Вместо нее с Дженгиз сыграет немецкий лаки-лузер Анна Класен.
Ранее Байндл не прошла квалификацию на турнире в Клуж-Напоке.
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