Гамбург. Байндл снялась с матча первого круга

Сегодня, 19 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) должна была встречаться с Берфу Дженгиз из Турции в первом раунде хардового турнира ITF в помещении в Гамбурге.

Однако украинская теннисистка снялась с матча еще до его старта. Причины такого решения не известны. Вместо нее с Дженгиз сыграет немецкий лаки-лузер Анна Класен.

Ранее Байндл не прошла квалификацию на турнире в Клуж-Напоке.