Украинская теннисистка уступила бельгийке в квалификации турнира в Румынии
Катерина Байндл проиграла Исалин Бонавентюре
Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 131) в первом раунде квалификации к турниру серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) в трех сетах уступила Исалин Бонавентюр (Бельгия, WTA 122).
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация
Катерина Байндл (Украина) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) [9] – 7:6 (7:3), 4:6, 4:6
Отметим, что во втором сете украинка проигрывала с двумя брейками и практически вернулась в игру, когда имела 3 брейк-поинта в 10 гейме, но не смогла прервать подачу соперницы и отдала сет, а вскоре и третью партию.
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