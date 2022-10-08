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WTA
08 октября 2022, 17:01 |
235
0

Украинская теннисистка уступила бельгийке в квалификации турнира в Румынии

Катерина Байндл проиграла Исалин Бонавентюре

08 октября 2022, 17:01 |
235
0
Украинская теннисистка уступила бельгийке в квалификации турнира в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 131) в первом раунде квалификации к турниру серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) в трех сетах уступила Исалин Бонавентюр (Бельгия, WTA 122).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация

Катерина Байндл (Украина) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) [9] – 7:6 (7:3), 4:6, 4:6

Отметим, что во втором сете украинка проигрывала с двумя брейками и практически вернулась в игру, когда имела 3 брейк-поинта в 10 гейме, но не смогла прервать подачу соперницы и отдала сет, а вскоре и третью партию.

Ранее стали известны соперницы Ангелины Калининой и Марты Костюк в основной сетке турнира.

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Источник Sport.ua
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