Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Учитель бьет ученика. Рома минимально обыграла Сампдорию
Чемпионат Италии
Сампдория
17.10.2022, FT 0 : 1
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 октября 2022, 22:04 | Обновлено 17 октября 2022, 22:07
477
0

Учитель бьет ученика. Рома минимально обыграла Сампдорию

Жозе Моуриньо обыграл команду Деяна Станковича

17 октября 2022, 22:04 | Обновлено 17 октября 2022, 22:07
477
0
Учитель бьет ученика. Рома минимально обыграла Сампдорию
Getty Images/Global Images Ukraine

В предпоследнем матче десятого тура Серии А «Рома» на выезде встречалась с «Сампдорией». Жозе Моуриньо вместе со своей командой минимально обыграл своего бывшего подопечного по «Интеру» Деяна Станковича, который недавно возглавил генуэзцев.

«Сампдория» «Рома» 0:1
Гол: Пеллегрини 9 (с пенальти)

Вчера «Милан» на выезде обыграл «Верону».

По теме:
Сампдория – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Гасперини подтвердил отсутствие чемпионских амбиций у Аталанты
Круче Ман Сити и Реала. Уникальное достижение Милана
Рома Рим Сампдория Серия A Жозе Моуриньо Деян Станкович
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повезет ли талантам Аталанты: клуб Малиновского празднует свое 115-летие
Футбол | 17 октября 2022, 15:54 2
Повезет ли талантам Аталанты: клуб Малиновского празднует свое 115-летие
Повезет ли талантам Аталанты: клуб Малиновского празднует свое 115-летие

Блогер Sport.ua размышляет о том, чего ждать от бергамасков в нынешнем сезоне

Помощь ВСУ. Шелестюк выставил на аукцион перчатку с автографом Мейвезера
Бокс | 17 октября 2022, 13:59 6
Помощь ВСУ. Шелестюк выставил на аукцион перчатку с автографом Мейвезера
Помощь ВСУ. Шелестюк выставил на аукцион перчатку с автографом Мейвезера

Тарас Шелестюк продолжает сбор средств на квадрокоптеры

Победа Шахтера в класико, драка после матча Рух - Днепр-1, два переноса
Футбол | 17.10.2022, 11:52
Победа Шахтера в класико, драка после матча Рух - Днепр-1, два переноса
Победа Шахтера в класико, драка после матча Рух - Днепр-1, два переноса
Комитет арбитров разобрал спорный пенальти в матче Рух – Днепр-1
Футбол | 17.10.2022, 10:53
Комитет арбитров разобрал спорный пенальти в матче Рух – Днепр-1
Комитет арбитров разобрал спорный пенальти в матче Рух – Днепр-1
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Футбол | 17.10.2022, 13:39
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:23 9
Футбол
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
16.10.2022, 07:18 2
Бокс
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
16.10.2022, 20:24 9
Футбол
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
16.10.2022, 04:50
Бокс
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
16.10.2022, 10:38 11
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
16.10.2022, 08:22
Бокс
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
16.10.2022, 15:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности