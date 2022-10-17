Учитель бьет ученика. Рома минимально обыграла Сампдорию

В предпоследнем матче десятого тура Серии А «Рома» на выезде встречалась с «Сампдорией». Жозе Моуриньо вместе со своей командой минимально обыграл своего бывшего подопечного по «Интеру» Деяна Станковича, который недавно возглавил генуэзцев.

«Сампдория» – «Рома» – 0:1

Гол: Пеллегрини 9 (с пенальти)

Вчера «Милан» на выезде обыграл «Верону».