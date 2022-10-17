Италия17 октября 2022, 22:04 | Обновлено 17 октября 2022, 22:07
477
0
Учитель бьет ученика. Рома минимально обыграла Сампдорию
Жозе Моуриньо обыграл команду Деяна Станковича
17 октября 2022, 22:04 | Обновлено 17 октября 2022, 22:07
477
0
В предпоследнем матче десятого тура Серии А «Рома» на выезде встречалась с «Сампдорией». Жозе Моуриньо вместе со своей командой минимально обыграл своего бывшего подопечного по «Интеру» Деяна Станковича, который недавно возглавил генуэзцев.
«Сампдория» – «Рома» – 0:1
Гол: Пеллегрини 9 (с пенальти)
Вчера «Милан» на выезде обыграл «Верону».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2022, 15:54 2
Блогер Sport.ua размышляет о том, чего ждать от бергамасков в нынешнем сезоне
Бокс | 17 октября 2022, 13:59 6
Тарас Шелестюк продолжает сбор средств на квадрокоптеры
Футбол | 17.10.2022, 11:52
Футбол | 17.10.2022, 10:53
Футбол | 17.10.2022, 13:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2022, 19:23 9
16.10.2022, 07:18 2
16.10.2022, 20:24 9
16.10.2022, 19:26 1
16.10.2022, 04:50
16.10.2022, 10:38 11
16.10.2022, 08:22
16.10.2022, 15:12 5