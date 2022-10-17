В понедельник, 17 октября, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч десятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют генуэзская «Сампдория» и «Рома». Стартовый свисток арбитра Марко Ди Белло из Бриндизи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Сампдория



Даже фанаты итальянского национального первенства со стажем не смогут, наверное, сходу припомнить, когда в последний раз случалось такое, что темпераментный футбольный город Генуя не был представлен ни одной командой в Серии A. «Дженоа» покинула «элиту» по результатам прошлого розыгрыша, а уже на старте новой кампании мы с уверенностью можем утверждать, что «Сампдория» грозится к ней присоединиться уже в обозримом будущем. Сложно сейчас в чемпионате Италии играть хуже, чем коллектив Деяна Станковича, которого назначили на должность только десять дней назад.

По большому счету, «Сампдорию» уже нельзя считать командой Марко Джампаоло, но и работой под руководством сербского наставника она еще не прониклась. Ничья в гостевом поединке против «Болоньи» (1:1), находящейся неподалеку в турнирной таблице – с такого результата начал работу Станкович, который до этого не без успеха возглавлял сербскую «Црвену Звезду». Разгребать генуэзские авгиевы конюшни Деяну предстоит еще очень долго – команда на летнем трансферном рынке растеряла всех ведущих футболистов, которые могли обеспечить хотя бы 15 место в прошлом сезоне, а вместо них набрала либо малоопытных исполнителей, либо футболистов, чьи лучшие времена уже позади. Результат очевиден – ни одной победы за девять туров.

Рома



Что же касается «Ромы», то планы у коллектива Жозе Моуриньо на этот сезон были вселенского масштаба, так как эксцентричного португальского специалиста вновь понесло к новым завоеваниям на фоле победы в третьем из трех существующих на сегодняшний день еврокубков. «Волки» достаточно уверенно стартовали в новой национальной кампании, даже успев ухватиться за ничью в Турине против «Ювентуса» (1:1), когда еще никто не мог подумать, насколько большие проблемы у команды Массимилиано Аллегри. Однако после этого римляне проиграли «Удинезе» во Фриули (0:4), и всем вновь стало понятно, что перед нами старая-добрая нестабильная «Рома».

Проблемы у команды Моуриньо есть и в Лиге Европы УЕФА, куда она попала по квоте победителя Лиги конференций. Севильский «Бетис» практически выиграл группу по итогам двух подряд дуэлей против итальянского оппонента (2:1 и 1:1 соответственно), и теперь римлянам куда более интересны результаты выступлений болгарского «Лудогорца», от которого они отстают на три очка. В чемпионате у «Ромы», пока что, все идет неплохо, так как победа над миланским «Интером» (2:1) была очень своевременной, и именно за счет ее «Рома» может себя чувствовать комфортно по правильную сторону от границы зоны еврокубков.

Ориентировочные составы



«Сампдория»: Аудеро – Ауделло, Колли, Феррари, Берешински – Виейра, Ринкон – Джуричич, Сабири, Габбьядини – Капуто.

«Рома»: Патрисиу – Ибаньес, Смоллинг, Манчини – Спинаццола, Камара, Кристанте, Залевски – Дзаньоло, Пеллегрини – Белотти.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости будут ближе к успеху. Нашей ставкой будет позиция – «Рома» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.44 по линии Parimatch.

17 октября, понедельник