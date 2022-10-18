Италия18 октября 2022, 04:58 | Обновлено 18 октября 2022, 05:09
59
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Сампдория – Рома – 0:1. Победа Моуриньо. Видео гола Пеллегрини и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Италии
18 октября 2022, 04:58 | Обновлено 18 октября 2022, 05:09
59
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17 октября в матче 10-го тура Серии А «Рома» на выезде победила «Сампдорию».
Победу для команды Жозе Моуриньо принес гол Лоренцо Пеллегрини с пенальти на 9-й минуте матча.
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Серия A. 10-й тур
Сампдория – Рома – 0:1
Гол: Пеллегрини, 9 (пен).
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Пеллегрини, 9 мин (пен).
События матча
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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