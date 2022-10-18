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Чемпионат Италии
Сампдория
17.10.2022, FT 0 : 1
Рома
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Италия
18 октября 2022, 04:58 | Обновлено 18 октября 2022, 05:09
59
0

Сампдория – Рома – 0:1. Победа Моуриньо. Видео гола Пеллегрини и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Италии

18 октября 2022, 04:58 | Обновлено 18 октября 2022, 05:09
59
0
Сампдория – Рома – 0:1. Победа Моуриньо. Видео гола Пеллегрини и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября в матче 10-го тура Серии А «Рома» на выезде победила «Сампдорию».

Победу для команды Жозе Моуриньо принес гол Лоренцо Пеллегрини с пенальти на 9-й минуте матча.

Серия A. 10-й тур

Сампдория – Рома – 0:1

Гол: Пеллегрини, 9 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Пеллегрини, 9 мин (пен).

События матча

9’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Источник Sport.ua
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