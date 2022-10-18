Сампдория – Рома – 0:1. Победа Моуриньо. Видео гола Пеллегрини и обзор

17 октября в матче 10-го тура Серии А «Рома» на выезде победила «Сампдорию».

Победу для команды Жозе Моуриньо принес гол Лоренцо Пеллегрини с пенальти на 9-й минуте матча.

Серия A. 10-й тур

Сампдория – Рома – 0:1

Гол: Пеллегрини, 9 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Пеллегрини, 9 мин (пен).