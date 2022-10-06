ОФИЦИАЛЬНО. Станкович – новый главный тренер Сампдории

«Сампдория» официально сообщила о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

На посту главного тренера «Сампдории» Станкович заменил Марко Джампаоло, который был уволен в начале недели.

В 1998 – 2013 годах Станкович выступал в Серии А за «Лацио» и «Интер». 44-летний серб с 2019 года по август 2022 году возглавлял «Црвену Звезду». Сейчас «Сампдория» идет последней в турнирной таблице Серии А с 2 очками в активе.