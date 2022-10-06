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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Станкович – новый главный тренер Сампдории
Италия
06 октября 2022, 13:42 |
329
0

ОФИЦИАЛЬНО. Станкович – новый главный тренер Сампдории

Легендарный серб возвращается в Италию

06 октября 2022, 13:42 |
329
0
ОФИЦИАЛЬНО. Станкович – новый главный тренер Сампдории
ФК Сампдория. Деян Станкович

«Сампдория» официально сообщила о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

На посту главного тренера «Сампдории» Станкович заменил Марко Джампаоло, который был уволен в начале недели.

В 1998 – 2013 годах Станкович выступал в Серии А за «Лацио» и «Интер». 44-летний серб с 2019 года по август 2022 году возглавлял «Црвену Звезду». Сейчас «Сампдория» идет последней в турнирной таблице Серии А с 2 очками в активе.

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Деян Станкович Сампдория
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Источник ФК Сампдория
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