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Испания
03 октября 2022, 19:52 |
832
0

Легенда Интера может возглавить Сампдорию

Деян Станкович может вернуться в Серию А в статусе тренера

03 октября 2022, 19:52 |
832
0
Легенда Интера может возглавить Сампдорию
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Станкович

«Сампдория» приступила к поиску нового главного тренера после того, как в отставку был отправлен Марко Джампаоло.

Главным претендентом на эту должность является Деян Станкович. 44-летний серб с 2019 года по август 2022 году возглавлял «Црвену Звезду», и сейчас является безработным.

В 1998 – 2013 годах Станкович выступал в Серии А за «Лацио» и «Интер». Сейчас «Сампдория» идет последней в турнирной таблице Серии А с 2 очками в активе.

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Сампдория Деян Станкович Марко Джампаоло
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Источник твиттер Николо Скиры
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