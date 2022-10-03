Легенда Интера может возглавить Сампдорию

«Сампдория» приступила к поиску нового главного тренера после того, как в отставку был отправлен Марко Джампаоло.

Главным претендентом на эту должность является Деян Станкович. 44-летний серб с 2019 года по август 2022 году возглавлял «Црвену Звезду», и сейчас является безработным.

В 1998 – 2013 годах Станкович выступал в Серии А за «Лацио» и «Интер». Сейчас «Сампдория» идет последней в турнирной таблице Серии А с 2 очками в активе.