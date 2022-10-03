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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория уволила главного тренера
Италия
03 октября 2022, 05:20 |
156
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория уволила главного тренера

Марко Джампаоло отправлен в отставку

03 октября 2022, 05:20 |
156
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория уволила главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Джампаоло

Итальянская «Сампдории» объявила об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло.

О причинах разрыва трудового соглашения в заявлении не говорится. На текущий момент «Сампдория» занимает последнее (20-е место) в турнирной таблице Серии А, набрав 2 очка.

В последнем туре генуэзский клуб потерпел разгромное домашнее поражение от дебютанта Серии А «Монцы» со счетом 0:3.

Джампаоло возглавлял команду с января 2022 года.

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Источник ФК Сампдория
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