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Лига конференций
Вадуц
13.10.2022, FT 1 : 2
Днепр-1
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Лига конференций
14 октября 2022, 08:59 |
602
1

Александр КУЧЕР: «Валидол? Да еще какой!»

Главный тренер «Днепра-1» – о победе в компенсированное время

14 октября 2022, 08:59 |
602
1
Александр КУЧЕР: «Валидол? Да еще какой!»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал победу над «Вадуцем» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций.

– Валидол, Александр Николаевич?
– (улыбаясь) Да еще какой! Трудная игра, конечно, получилась. В первом тайме все неплохо выходило к забитому голу. Но быстро пропустили. Во втором тайме было слишком много брака, особенно при выходе из обороны. Очень часто обрезались, и поэтому было много моментов у наших ворот. «Вадуц» – агрессивная команда, и она очень хорошо сыграла. У них были моменты, но мы забили очень нужный гол, завоевали три очка. Это очень радует, ведь остаемся конкурентоспособными в турнирной борьбе. Конечно, еще разберем этот матч, поговорим с игроками. Была тяжелая игра, ребята устали. Мы много времени проводим в пути, не всегда успеваем как следует восстанавливаться, из-за чего накапливается усталость. А через два дня у нас снова игра, так что будем готовиться дальше.

– Знали ли перед матчем, что победа «Аполлона» обострила турнирную борьбу в группе?
– Мы все понимали. Но это футбол, есть результат, и это самое главное. Такие матчи забирают очень много нервных клеток, но победная развязка придает новые силы, эмоционально очень положительно влияет. Поэтому особенно радует, что смогли забить и победить.

– На стадионе была очень хорошая поддержка украинских болельщиков. Наверное, и вообразить не могли, что в такой стране на стадион придут столько наших соотечественников?
– Конечно, очень приятно было увидеть столько болельщиков, которые нас поддерживали. Мы их слышали и видели, что придавало силы. Хорошо, что удалось победить и отблагодарить их за такую ​​горячую поддержку. Большая им благодарность!

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Источник СК Днепр-1
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Andr_Egor
Виграли у Ліхтенштейна на 91 хвилині... Радість та яка... Друга ліга Швейцарії.
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