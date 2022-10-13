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  4. Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Вадуц
13.10.2022, FT 1 : 2
Днепр-1
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Лига конференций
13 октября 2022, 23:59 | Обновлено 14 октября 2022, 00:07
2370
0

Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

13 октября 2022, 23:59 | Обновлено 14 октября 2022, 00:07
2370
0
Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча

13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций играют «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1»

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Лихтенштейне. «Днепр-1» набрал 4 очка из 9 и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Янис Амаш открыл счет для Днепра-1. Вадуц быстро уравнял ситуацию

ГОЛ! 0:1. Амаш, 25 мин.

ГОЛ! 1:1. Растодер, 30 мин.

ГОЛ! 1:2. Довбик, 90+2 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эльмин Растодер (Вадуц).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Амаш (Днепр-1).
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Днепр-1 видео голов и обзор Вадуц Лига конференций Янис Амаш Вадуц - Днепр-1
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Источник Sport.ua
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