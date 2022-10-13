Лига конференций13 октября 2022, 23:59 | Обновлено 14 октября 2022, 00:07
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Вадуц – Днепр-1 – 1:2. Довбик принес победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
13 октября 2022, 23:59 | Обновлено 14 октября 2022, 00:07
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13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций играют «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1»
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Лихтенштейне. «Днепр-1» набрал 4 очка из 9 и занимает 2-е место в турнирной таблице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Янис Амаш открыл счет для Днепра-1. Вадуц быстро уравнял ситуацию
ГОЛ! 0:1. Амаш, 25 мин.
ГОЛ! 1:1. Растодер, 30 мин.
ГОЛ! 1:2. Довбик, 90+2 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эльмин Растодер (Вадуц).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Амаш (Днепр-1).
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