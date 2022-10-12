В четверг, 13 октября «Днепр-1» в четвертом туре Лиги конференций на выезде сыграет с флагманом лихтенштейнского футбола – «Вадуцем». Этот матч может стать определяющим с точки зрения борьбы за второе место в плей-офф. Первое за собой практически забронировал «АЗ Алкмаар», который пока что идет без потерь: 9 очков из 9 возможных. «Аполлон» пока что идет замыкающим в квартете, но отстает от «Вадуца» всего на одно очко и как минимум теоретически шансы на выход в плей-офф сохраняет.

«Вадуц»

Первый матч неделю назад в словацком Кошице завершился вничью 2:2. И пусть в противостоянии со столь скромным соперником мы ожидали большего от команды Александра Кучера, но с точки зрения борьбы за путевку в плей-офф такой результат был скорее позитивным, чем негативным. И еще одна ничья, на этот раз на выезде, станет для «Днепра-1» еще одним шагом к плей-офф. А вот «Вадуцу» победа точно нужнее.

«Вадуц», как и все клубы из Лихтенштейна, как известно, не имеют своего национального чемпионата, и играют в системе лиг швейцарского футбола. «Вадуц», как флагман лихтенштейнского футбола, выступает во втором дивизионе чемпионата Швейцарии. И в уик-энд между двумя матчами с «Шахтером» подопечные Алессандро Манджаратти на выезде сыграли вничью 2:2 с «Шаффхаузеном». В турнирной таблице «Вадуц» с 5 очками в 10 матчах занимает предпоследнее, девятое место.

«Днепр-1»

«Днепр-1» проводит свой дебютный в короткой истории сезон в еврокубках, и лицом в грязь команда точно не упала – это можно констатировать уже сейчас. А в случае положительного результата в выездном матчем с «Вадуцем» шансы на попадание в плей-офф становятся очень даже реальными.

В УПЛ дела у «Днепра-1» идут еще лучше. После пяти туров подопечные Кучера лидируют в турнирной таблице с максимальным показателем – 15 очков в 5 матчах. Более того: бразильский голкипер «Днепра-1» Макс Валеф, в игре которого в еврокубках были большие вопросы, в УПЛ в пяти матчах не пропустил ни одного гола. Из теневого фаворита чемпионата Украины команда постепенно превращается в явного, и победа 3:0 над прямым конкурентом, «Зарей», в воскресенье – очень хорошее подтверждение амбиций «Днепра-1».

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают «Днепр-1» фаворитом ответного матча против «Вадуца», и мы считаем такое мнение закономерным и обоснованным. Команде Александра Кучера по силам как минимум не проиграть на выезде. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,37.

Ориентировочные составы:

«Вадуц»: Бюхель, Гольцер, Трабер, Исик, Ульрих, Фоссо, Гаич, Джиджек, Фер, Сасере, Зуттер

«Днепр-1»: Валеф, Бусанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Бланко, Довбик

13 октября, четверг