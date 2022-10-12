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Лига конференций
Вадуц
13.10.2022 22:00 - : -
Днепр-1
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Лига конференций
12 октября 2022, 15:00 |
317
0

Вадуц – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа Лиги конференций

12 октября 2022, 15:00 |
317
0
Вадуц – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1
12 октября в 14:50 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В четверг, 13 октября, состоится матч 4 тура группового этапа Лиги конференций, в котором будут играть лихтейштейнский «Вадуц» и украинский «Днепр-1». Игра пройдет в Вадуце (Лихтенштейн) на поле стадиона «Райнпарк», начало – в 22:00 по Киеву.

Команды уже встречались на прошлой неделе. Тогда достаточно сенсационно днепряне не смогли победить соперников, получив только одно зачётное очко усилиями Довбика и Пихаленка. После этого матча в активе подопечных Кучера четыре балла и второе место в турнирной таблице, а «Вадуц» имеет на два очка меньше и располагается на ступеньку ниже. В чемпионате Украины коллектив из Днепра чувствует себя уверенно – единоличное лидерство, максимум набранных очков и ноль пропущенных голов. Необходимо эту уверенность переносить и на еврокубки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Вадуц» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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