В четверг, 13 октября, состоится матч 4 тура группового этапа Лиги конференций, в котором будут играть лихтейштейнский «Вадуц» и украинский «Днепр-1». Игра пройдет в Вадуце (Лихтенштейн) на поле стадиона «Райнпарк», начало – в 22:00 по Киеву.

Команды уже встречались на прошлой неделе. Тогда достаточно сенсационно днепряне не смогли победить соперников, получив только одно зачётное очко усилиями Довбика и Пихаленка. После этого матча в активе подопечных Кучера четыре балла и второе место в турнирной таблице, а «Вадуц» имеет на два очка меньше и располагается на ступеньку ниже. В чемпионате Украины коллектив из Днепра чувствует себя уверенно – единоличное лидерство, максимум набранных очков и ноль пропущенных голов. Необходимо эту уверенность переносить и на еврокубки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Вадуц» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.