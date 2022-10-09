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ITF
09 октября 2022, 03:55 |
44
0

Украинская теннисистка впервые с 2019 года выиграла парный трофей

Анна Познихиренко стала победительницей турнира ITF W25 в США в парном разряде

09 октября 2022, 03:55 |
44
0
Украинская теннисистка впервые с 2019 года выиграла парный трофей
Instagram. Познихеренко и Македу

Украинская теннисистка Анна Познихеренко вместе со своей напарницей американкой Рашидой Македу выиграла парный трофей на 25-тысячнике в США.

ITF W25 Реддинг. Хард. Парный разряд. Финал

Анна Познихеренко (Украина) / Рашида Македу (США) – Алекса Глатч (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 7:6 (7:3), 7:5

Это первый парный титул ITF для 28-летней Анны Познихиренко с 2019 года и всего десятый за карьеру. Ее напарница, которая на год младше, выиграла свой пятый парный турнир ITF.

Ранее другая украинская теннисистка Надежда Колб впервые вышла в финал 15-тысячника.

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Анна Познихиренко ITF Реддинг
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Источник Sport.ua
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