Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Арсенал недостаточно доминировал в матче с Буде-Глимт»
Лига Европы
07 октября 2022, 11:53 | Обновлено 07 октября 2022, 12:02
148
0

Микель АРТЕТА: «Арсенал недостаточно доминировал в матче с Буде-Глимт»

Наставник «канониров» - о победной игре Лиги Европы с норвежским клубом (3:0)

07 октября 2022, 11:53 | Обновлено 07 октября 2022, 12:02
148
0
Микель АРТЕТА: «Арсенал недостаточно доминировал в матче с Буде-Глимт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета (справа)

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку действиям подопечных во встрече 3-го тура Лиги Европы с «Буде-Глимт». Испанец признался, что остался доволен, но нашел в игре команды и негатив.

«Я очень доволен победой и сухим матчем. Но нам не хватало связи между игроками, мы недостаточно доминировали в матче, были недостаточно стабильны.

Чувствовалось, что в составе было восемь изменений. Мы были очень опасны в последней трети поля, забили хорошие голы», – рассказал Артета.

В таблице группы А «Арсенал» занимает 1 место, имея 6 очков из шести возможных. Отложенный матч 2-го тура с «ПСВ» лондонцы сыграют позже.

Ранее Микель Артета оценил лидерство команды в чемпионате Англии.

По теме:
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Цюрих – ПСВ – 1:5. Видео голов и обзор матча.
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Лига Европы Арсенал Лондон Микель Артета
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы
Футбол | 07 октября 2022, 10:47 0
ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы
ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы

Скандал  в матче между клубами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс»

Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Футбол | 06 октября 2022, 21:42 28
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем

Представители Второй лиги Швейцарии удивили команду Александра Кучера

Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»
Футбол | 07.10.2022, 08:38
Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»
Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Футбол | 06.10.2022, 19:58
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Футбол | 07.10.2022, 07:15
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
05.10.2022, 10:40 2
Война
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
05.10.2022, 19:00
Другие виды
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
05.10.2022, 13:33 17
Бокс
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
06.10.2022, 22:49
Футбол
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
06.10.2022, 23:54 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности