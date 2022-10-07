Микель АРТЕТА: «Арсенал недостаточно доминировал в матче с Буде-Глимт»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку действиям подопечных во встрече 3-го тура Лиги Европы с «Буде-Глимт». Испанец признался, что остался доволен, но нашел в игре команды и негатив.

«Я очень доволен победой и сухим матчем. Но нам не хватало связи между игроками, мы недостаточно доминировали в матче, были недостаточно стабильны.

Чувствовалось, что в составе было восемь изменений. Мы были очень опасны в последней трети поля, забили хорошие голы», – рассказал Артета.

В таблице группы А «Арсенал» занимает 1 место, имея 6 очков из шести возможных. Отложенный матч 2-го тура с «ПСВ» лондонцы сыграют позже.

Ранее Микель Артета оценил лидерство команды в чемпионате Англии.