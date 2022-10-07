Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал без Зинченко разгромил норвежский клуб в Лиге Европы
Лига Европы
Арсенал
06.10.2022, FT 3 : 0
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 октября 2022, 00:35 | Обновлено 07 октября 2022, 01:24
190
0

Арсенал без Зинченко разгромил норвежский клуб в Лиге Европы

Лондонская команда уверенно обыграла «Буде-Глимт» со счетом 3:0

07 октября 2022, 00:35 | Обновлено 07 октября 2022, 01:24
190
0
Арсенал без Зинченко разгромил норвежский клуб в Лиге Европы
Twitter. ФК Арсенал

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» в матче 3-го тура Лиги Европы обыграл норвежский «Буде-Глимт» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Эдди Нкетиа на 23-й минуте, а уже через 4 минуты Роб Холдинг удвоил преимущество своей команды. Жирную точку в игре поставил Фабиу Виейра на 84-й минуте.

«Арсенал» провел два матча из трех в ЛЕ. Встречу 2-го тура с ПСВ пришлось перенести 20 октября из-за смерти королевы Елизаветы II.

Тем не менее это не мешает лондонцам уверенно себя чувствовать на первом месте в группе A. «Канониры» с 6 очками являются лидерами группы, а «Буде-Глимт» делит второе и третье место с ПСВ. У них по 4 очкка.

К слову, украинский защитник Александр Зинченко не был заявлен на этот матч.

Лига Европы. 3-й тур

Группа А

«Арсенал» – «Буде-Глимт» – 3:0

Голы: Нкетиа, 23, Холдинг, 27, Виейра, 84

По теме:
Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса
Фенербахче на классе обыграл гостей из Кипра
ВИДЕО. Грубая ошибка Попова. Как Динамо пропустило решающий гол
Арсенал Лондон Александр Зинченко Лига Европы Буде-Глимт
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦИФРА ДНЯ. У Трубина 20 сейвов в ЛЧ. Он – лидер сезона в турнире
Футбол | 06 октября 2022, 18:55 7
ЦИФРА ДНЯ. У Трубина 20 сейвов в ЛЧ. Он – лидер сезона в турнире
ЦИФРА ДНЯ. У Трубина 20 сейвов в ЛЧ. Он – лидер сезона в турнире

Вратарь «Шахтера» работает больше и качественнее, чем его коллеги из других команд

Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Футбол | 06 октября 2022, 10:04 0
Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Шахтер провел с Реалом уникальный матч

Подобных игр у команды в Лиге чемпионов еще не было

Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Футбол | 06.10.2022, 10:43
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч против Ренна в Лиге Европы
Футбол | 06.10.2022, 20:45
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч против Ренна в Лиге Европы
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч против Ренна в Лиге Европы
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.10.2022, 00:05
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
05.10.2022, 21:05 18
Футбол
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
06.10.2022, 15:30 28
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»
ШЕВЧЕНКО: «Единственный звук был от воздушной тревоги. По 6–7 раз в день»
05.10.2022, 06:17
Футбол
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
05.10.2022, 19:00
Другие виды
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
05.10.2022, 20:55 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности