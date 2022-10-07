Арсенал без Зинченко разгромил норвежский клуб в Лиге Европы

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» в матче 3-го тура Лиги Европы обыграл норвежский «Буде-Глимт» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Эдди Нкетиа на 23-й минуте, а уже через 4 минуты Роб Холдинг удвоил преимущество своей команды. Жирную точку в игре поставил Фабиу Виейра на 84-й минуте.

«Арсенал» провел два матча из трех в ЛЕ. Встречу 2-го тура с ПСВ пришлось перенести 20 октября из-за смерти королевы Елизаветы II.

Тем не менее это не мешает лондонцам уверенно себя чувствовать на первом месте в группе A. «Канониры» с 6 очками являются лидерами группы, а «Буде-Глимт» делит второе и третье место с ПСВ. У них по 4 очкка.

К слову, украинский защитник Александр Зинченко не был заявлен на этот матч.

Лига Европы. 3-й тур

Группа А

«Арсенал» – «Буде-Глимт» – 3:0

Голы: Нкетиа, 23, Холдинг, 27, Виейра, 84