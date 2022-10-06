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06.10.2022 22:00 - : -
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Лига Европы
06 октября 2022, 06:37 | Обновлено 06 октября 2022, 07:22
84
0

Арсенал – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Канониры» примут прямого конкурента в борьбе за доминирование в квартете

06 октября 2022, 06:37 | Обновлено 06 октября 2022, 07:22
84
0
Арсенал – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. «Канониры» - фавориты матча

В четверг, 6 октября, в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс Стэдиум», вместимостью 60 260 зрителей, состоится матч 3-го тура Лиги Европы в группе А, в котором «Арсенал» примет «Буде-Глимт». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Подопечные Микеля Артеты провели в группе Лиги Европы пока лишь один матч из двух. Они на выезде во 1-м туре обыграли «Цюрих» со счетом 2:1, и сейчас с 3 очками занимают вторую позицию в таблице. Напомним, игра 2-го тура розыгрыша «Арсенал» – ПСВ не состоялась 15 сентября по причине траура в Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II.

Выше «канониров» в квартете лишь «Буде-Глимт», имеющий 4 пункта (1 победа, 1 ничья). А позади идут ПСВ с 1 баллом и «Цюрих», у которого в пассиве два поражения.

«Арсенал» в настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Англии единолично лидирует. В минувший уик-энд он одержал дома уверенную победу в дерби Северного Лондона над «Тоттенхэмом» – 3:1. Теперь в команды Артеты стало 21 очко, что на один пункт больше, чем у «Манчестер Сити», и на четыре, чем у «шпор», замыкающих топ-3 АПЛ.

Буде-Глимт

Норвежский «Буде-Глимт», как уже отмечалось, является лидером группы А, имея 4 балла. Он в стартовом поединке турнира на выезде сыграл вничью 1:1 с ПСВ. После этого подопечные 44-летнего Четиля Кнутсена на своем поле обыграли «Цюрих» — 2:1.

В национальном чемпионате дела у «Буде-Глимт» идут не так роскошно, как в Лиге Европы. В турнирной таблице Элитсериен команда занимает 2 место с серьезным отставанием от лидирующего «Мольде». У конкурента 60 очков после 24 игр, а у «Буде-Глимт» – 45.

В минувший уик-энд «Буде-Глимт» на выезде разгромил «Лиллестрем» со счетом 4:1. Эта победа прервала серию команды из трех матчей, в которых она не могла выиграть (2 поражения, 1 ничья).

Ориентировочные составы

Арсенал: Тернер – Соарес, Томиясу, Холдинг, Тирни, Эдегор, Локонга, Виейра, Маркиньюс, Мартинелли, Нкетия.

Буде-Глимт: Хайкин – Сампстед, Хейбротен, Лоде, Вембангомо, Ветлесен, Берг, Салтнес, Мвука, Солбаккен, Салвесен.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

6 октября, четверг

Арсенал – Буде-Глимт
Лондон. «Эмирейт Стэдиум». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0

Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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