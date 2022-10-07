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Лига Европы
Арсенал
06.10.2022, FT 3 : 0
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 октября 2022, 02:23 | Обновлено 07 октября 2022, 02:51
83
0

Арсенал – Буде-Глимт – 3:0. Фиаско вратаря из рф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы

07 октября 2022, 02:23 | Обновлено 07 октября 2022, 02:51
83
0
Арсенал – Буде-Глимт – 3:0. Фиаско вратаря из рф. Видео голов и обзор
ФК Арсенал Лондон

6 октября в Лондоне состоялся поединок 3-го тура Лиги Европы между английским «Арсеналом» и норвежским «Буде-Глимт» (3:0).

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не был включен в заявку на матч из-за травмы.

Три гола пропустил вратарь норвежского клуба Никита Хайкин из рф.

Лига Европы. 3-й тур, 6 октября

Арсенал (Англия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:0

Голы: Нкетиа, 23, Холдинг, 27, Виейра, 84.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Нкетиа, 23 мин.

ГОЛ! 2:0. Холдинг, 27 мин.

ГОЛ! 3:0. Виейра, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Виейра (Арсенал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Роб Холдинг (Арсенал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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