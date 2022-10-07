Арсенал – Буде-Глимт – 3:0. Фиаско вратаря из рф. Видео голов и обзор
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6 октября в Лондоне состоялся поединок 3-го тура Лиги Европы между английским «Арсеналом» и норвежским «Буде-Глимт» (3:0).
Украинский защитник канониров Александр Зинченко не был включен в заявку на матч из-за травмы.
Три гола пропустил вратарь норвежского клуба Никита Хайкин из рф.
Лига Европы. 3-й тур, 6 октября
Арсенал (Англия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:0
Голы: Нкетиа, 23, Холдинг, 27, Виейра, 84.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Нкетиа, 23 мин.
ГОЛ! 2:0. Холдинг, 27 мин.
ГОЛ! 3:0. Виейра, 84 мин.
События матча
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