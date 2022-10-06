Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч Лиги Европы
Лондонцы сыграют в третьем туре ЛЕ против «Буде-Глимта»
Сегодня, 6 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и «Буде-Глимтом». Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку команды из Лондона.
Стартовые составы команд:
Арсенал: Тернер, Маркиньос, Томиясу, Холдинг, Габриэль, Тирни, Локонга, Джака, Виейра, Нкетия, Мартинелли.
Запасные: Рамсдейл, Хейн, Уайт, Партей, Сака, Эдегор, Жезус, Салиба, Седрик, Нельсон, Чирьян, Смит.
Буде-Глимт: Хайкин, Сампстед, Ме, Лоде, Вембангомо, Салтнес, Берг, Ветлесен, Пеллегрино, Рунар, Мвука, Мугиша
Запасные: Гронбаег, Зугелжи, Амундсен, Конрадсен, Сальвесен, Сери Ларсен, Серли, Сольбаккен, Файе, Хаген, Хейбратен
Матч 3-го тура Лиги Европы между «Арсеналом» и «Буде-Глимтом» состоится сегодня, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Ранее Александр получил травму икроножной мышцы во время тренировки в клубе.
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