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Лига Европы
06 октября 2022, 20:55 | Обновлено 06 октября 2022, 21:02
610
1

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч Лиги Европы

Лондонцы сыграют в третьем туре ЛЕ против «Буде-Глимта»

06 октября 2022, 20:55 | Обновлено 06 октября 2022, 21:02
610
1
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч Лиги Европы
Instagram. Александр Зинченко

Сегодня, 6 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и «Буде-Глимтом». Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку команды из Лондона.

Стартовые составы команд:

Арсенал: Тернер, Маркиньос, Томиясу, Холдинг, Габриэль, Тирни, Локонга, Джака, Виейра, Нкетия, Мартинелли.

Запасные: Рамсдейл, Хейн, Уайт, Партей, Сака, Эдегор, Жезус, Салиба, Седрик, Нельсон, Чирьян, Смит.

Буде-Глимт: Хайкин, Сампстед, Ме, Лоде, Вембангомо, Салтнес, Берг, Ветлесен, Пеллегрино, Рунар, Мвука, Мугиша

Запасные: Гронбаег, Зугелжи, Амундсен, Конрадсен, Сальвесен, Сери Ларсен, Серли, Сольбаккен, Файе, Хаген, Хейбратен

Матч 3-го тура Лиги Европы между «Арсеналом» и «Буде-Глимтом» состоится сегодня, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее Александр получил травму икроножной мышцы во время тренировки в клубе.

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Буде-Глимт стартовые составы Арсенал Лондон Лига Европы Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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Хутин Пуйло
Зина просто слишком крут, чтобы играть с ноунеймами
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