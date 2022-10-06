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Лига Чемпионов
Челси
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Лига чемпионов
06 октября 2022, 05:05 | Обновлено 06 октября 2022, 06:09
114
0

Грэм ПОТТЕР: «Рвение игроков было фантастическим»

Наставник «Челси» – о разгромной победе над «Миланом»

06 октября 2022, 05:05 | Обновлено 06 октября 2022, 06:09
114
0
Грэм ПОТТЕР: «Рвение игроков было фантастическим»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал разгромную победу над «Миланом» (3:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был хороший матч для нас. Нам нужно было играть хорошо и, как я уже говорил перед игрой, показать правильный настрой. Думаю, что рвение игроков было фантастическим. Действительно важная победа для нас», - сказал Поттер.

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Грэм Поттер Челси Лига чемпионов Милан Челси - Милан
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Источник BT Sport
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