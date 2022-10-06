Грэм ПОТТЕР: «Рвение игроков было фантастическим»

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал разгромную победу над «Миланом» (3:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был хороший матч для нас. Нам нужно было играть хорошо и, как я уже говорил перед игрой, показать правильный настрой. Думаю, что рвение игроков было фантастическим. Действительно важная победа для нас», - сказал Поттер.