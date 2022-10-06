Лига чемпионов06 октября 2022, 05:05 | Обновлено 06 октября 2022, 06:09
114
0
Грэм ПОТТЕР: «Рвение игроков было фантастическим»
Наставник «Челси» – о разгромной победе над «Миланом»
06 октября 2022, 05:05 | Обновлено 06 октября 2022, 06:09
114
0
Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал разгромную победу над «Миланом» (3:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Это был хороший матч для нас. Нам нужно было играть хорошо и, как я уже говорил перед игрой, показать правильный настрой. Думаю, что рвение игроков было фантастическим. Действительно важная победа для нас», - сказал Поттер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2022, 09:25 4
Специалист не верит, что Сергей Ребров сменит Александра Петракова у руля сборной
Война | 05 октября 2022, 20:55 5
Александр Долгополов силен не только словом и талантом, но и духом
Футбол | 05.10.2022, 22:56
Футбол | 05.10.2022, 16:48
Футбол | 06.10.2022, 03:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2022, 13:28 1
Футбол
04.10.2022, 16:05 3
04.10.2022, 17:05 5
05.10.2022, 01:50 2
05.10.2022, 20:50 7
04.10.2022, 14:39 9
05.10.2022, 05:19 1