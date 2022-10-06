Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Милан – 3:0. Обамеянг забивает. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
06 октября 2022, 01:31 | Обновлено 06 октября 2022, 01:45
114
0

Челси – Милан – 3:0. Обамеянг забивает. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

06 октября 2022, 01:31 | Обновлено 06 октября 2022, 01:45
114
0
Челси – Милан – 3:0. Обамеянг забивает. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Челси» выиграл у «Милана» с разгромным счетом 3:0.

У хозяев поля отличились Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

«Челси» одержал первую победу в группе и поднялся на 2-е место. 4 очка также и у «Милана».

Лига чемпионов

Группа Е. 3-й тур

Челси – Милан – 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 61.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Фофана, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Обамеянг, 56 мин.

ГОЛ! 3:0. Джеймс, 61 мин.

По теме:
ЙОВИЧЕВИЧ: «Парни могут выйти из храма футбола с высоко поднятой головой»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы расслабляемся только в подходящие для этого моменты»
ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги уволен с поста главного тренера Севильи
Милан Пьер-Эмерик Обамеянг Рис Джеймс Челси Лига чемпионов Уэсли Фофана Челси - Милан видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
Футбол | 05 октября 2022, 16:48 0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер

Поединок состоится в среду, 5 октября

Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом
Футбол | 05 октября 2022, 17:26 11
Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом
Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом

Юные «горняки» пропустили сразу шесть голов

С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
Футбол | 05.10.2022, 23:52
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
Севилья – Боруссия Д – 1:4. Фиаско Лопетеги. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.10.2022, 01:15
Севилья – Боруссия Д – 1:4. Фиаско Лопетеги. Видео голов и обзор матча
Севилья – Боруссия Д – 1:4. Фиаско Лопетеги. Видео голов и обзор матча
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Футбол | 05.10.2022, 09:25
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
05.10.2022, 05:19 1
Теннис
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 6
Футбол
Известная польская биатлонистка приостановила карьеру
Известная польская биатлонистка приостановила карьеру
04.10.2022, 13:28 1
Биатлон
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
04.10.2022, 14:39 9
Футбол
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
04.10.2022, 23:59 2
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
05.10.2022, 01:50 2
MMA
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
04.10.2022, 20:31 2
Футбол
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
04.10.2022, 00:05 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности