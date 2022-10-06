Лига чемпионов06 октября 2022, 01:31 | Обновлено 06 октября 2022, 01:45
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Челси – Милан – 3:0. Обамеянг забивает. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов
06 октября 2022, 01:31 | Обновлено 06 октября 2022, 01:45
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В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Челси» выиграл у «Милана» с разгромным счетом 3:0.
У хозяев поля отличились Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.
«Челси» одержал первую победу в группе и поднялся на 2-е место. 4 очка также и у «Милана».
Лига чемпионов
Группа Е. 3-й тур
Челси – Милан – 3:0
Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 61.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Фофана, 24 мин.
ГОЛ! 2:0. Обамеянг, 56 мин.
ГОЛ! 3:0. Джеймс, 61 мин.
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