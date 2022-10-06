Челси – Милан – 3:0. Обамеянг забивает. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Челси» выиграл у «Милана» с разгромным счетом 3:0.

У хозяев поля отличились Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

«Челси» одержал первую победу в группе и поднялся на 2-е место. 4 очка также и у «Милана».

Лига чемпионов

Группа Е. 3-й тур

Челси – Милан – 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 61.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Фофана, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Обамеянг, 56 мин.

ГОЛ! 3:0. Джеймс, 61 мин.