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04 октября 2022, 19:47 |
161
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Челси - Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Синие в нынешней ЛЧ еще не выигрывали

04 октября 2022, 19:47 |
161
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Челси - Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Челси» примет «Милан». Игра состоится 5 октября, начало в в 22:00.

«Челси» как раз перед паузой на матчи сборных сменил тренера. После поражения от «Динамо» Загреб в первом туре Лиги чемпионов клуб уволил Томаса Тухеля и назначил Грэма Поттера. Новый наставник успел дебютировать в матче ЛЧ, где Синие сыграли 1:1 с «Зальцбургом», пропустив в конце матча. После двух туров «Челси» идет на последнем месте, поэтому в двух кряду поединках с «Миланом» будет важно добыть хотя бы четыре очка.

Кроме того, Поттер уже сыграл с новой командой в туре АПЛ, где не без проблем обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу на последних минутах. В чемпионате команда идет 5-й, однако отставание от лидера составляет 8 очков.

Что касается «Милана», то команда в Лиге чемпионов набрала 4 пункта после победы над «Динамо» Загреб и ничьей с «Зальцбургом». В чемпионате Италии действующий чемпион идет 5-м, но отставание от лидера составляет всего 3 очка. В целом, команда чувствует себя неплохо, проиграв в нынешнем сезоне всего один раз.

Перед игрой ЛЧ «Челси» не сможет рассчитывать на Эдуара Менди и Нголо Канте, а Марк Кукурелья и Жоржиньо пока под вопросом. А вот у «Милана» проблем с травмированными куда больше. Не сыграют Маньян, Эрнандес, Мессиас, Флоренци, Ориги и Ибрагимович. После тура Серии A под вопросом участие Кьяера, Калабрии и Селемекерса. В общем, проблем хватает во всех линиях.

Сложно однозначно определить фаворита. «Челси» играет дома, но, похоже, еще не набрал ход с новым тренером. А «Милан» выглядит лучше, однако столкнулся с большим числом травмированных.

В этом матче нашей будет ничью по линии Parimatch с коэффициентом 3.95.

5 октября, среда

Челси - Милан
Старт в 22:00
Арбитр: Дэнни Маккелли (Нидерланды)
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch
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Милан Челси Лига чемпионов прогнозы
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Источник Sport.ua
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