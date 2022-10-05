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Лига Чемпионов
Челси
05.10.2022, FT 3 : 0
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 23:56 | Обновлено 06 октября 2022, 01:35
357
0

Челси, разгромив Милан, выиграл первый матч в группе

Лондонцы не оставили шансов итальянскому клубу

05 октября 2022, 23:56 | Обновлено 06 октября 2022, 01:35
357
0
Челси, разгромив Милан, выиграл первый матч в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский футбольный клуб «Челси» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов выиграл у «Милана» с разгромным счетом 3:0.

Счет в матче открыл французский защитник Уэсли Фофана на 24-й минуте игры. Удвоил преимущество «аристократов» на 56-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг, а до разгрома дело довел Рис Джеймс, поставив жирную точку на 62-й минуте.

Таким образом «Челси» выиграл первую игру в группе и поднялся на 2-е место. В активе лондонцев 4 очка, как и у «Милана», но по дополнительным показателям англичане находятся выше.

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа Е

«Челси» – «Милан» – 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

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Лига чемпионов Челси Милан Челси - Милан Пьер-Эмерик Обамеянг Рис Джеймс Уэсли Фофана
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Источник Sport.ua
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