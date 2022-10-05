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Лига чемпионов
05 октября 2022, 08:26 | Обновлено 05 октября 2022, 09:42
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Диего СИМЕОНЕ: «Мы можем исправить ситуацию»

Наставник «Атлетико» – о поражении от «Брюгге»

05 октября 2022, 08:26 | Обновлено 05 октября 2022, 09:42
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Диего СИМЕОНЕ: «Мы можем исправить ситуацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от бельгийского «Брюгге» (0:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

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«Сегодня «Брюгге» был очень силен. Но были были к этому готовы. Мы мощно провели первый тайм. Но нам не хватило точности и, наверное, даже уверенности. Мы не забили пенальти, который мог изменить ход всего матча. Но мы не собираемся сдаваться. Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию», - сказал Симеоне.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Брюгге Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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