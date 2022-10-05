Диего СИМЕОНЕ: «Мы можем исправить ситуацию»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от бельгийского «Брюгге» (0:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

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«Сегодня «Брюгге» был очень силен. Но были были к этому готовы. Мы мощно провели первый тайм. Но нам не хватило точности и, наверное, даже уверенности. Мы не забили пенальти, который мог изменить ход всего матча. Но мы не собираемся сдаваться. Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию», - сказал Симеоне.