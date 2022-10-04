Во вторник, 4 октября, в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы B, в котором сыграют бельгийский «Брюгге» и мадридский «Атлетико». Стартовый свисток венгерского рефери Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге



По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мало кто из болельщиков мог отыскать интригу во втором квартете, где представлены такие команды как бельгийский «Брюгге», леверкузенский «Байер», мадридский «Атлетико» и португальский «Порту». Имена клубов диктовали нам прогнозы относительно финального распределения мест в турнирной таблице, где первенство по понятным причинам отдавалось представителю Ла Лиги. Однако уже с первого тура все пошло наперекосяк, когда «Брюгге» одолел команду из Бундеслиги на своем поле (1:0).

Продолжения банкета в исполнении бельгийского чемпиона на «Драгау» даже на фоне такого успеха никто не мог ожидать, однако футболисты Карла Хофкинса не просто переиграли «Порту», а нанесли «драконам» одно из наиболее сокрушительных поражений за последние годы (4:0). Как итог, сейчас положение сил в квартете B далеко от изначальных прогнозов и именно бельгийский представитель задает тон в борьбе. «Брюгге», с Романом Яремчуком и Эдуардом Соболем в составе, размялся на «Мехелене» в чемпионате сразу после международной паузы (3:0), что позволило несколько перекрыть поражение с таким же счетом от «Стандарда» незадолго до наступления перерыва.

Атлетико



Мадридский «Атлетико» не самым лучшим образом начал для себя новый сезон, в котором футболистам Диего Симеоне очень хотелось бы вернуть себе титул чемпионов Ла Лиги, но с отставанием в шесть очков от лидера уже на момент окончания седьмого тура сделать это будет достаточно непросто. Победа над андалузской «Севильей» на минувших выходных (2:0) не говорит о качествах «матрасников» ровным счетом ничего, так как от футболистов Хулена Лопетеги сейчас осталось только славное имя клуба.

«Кольчонерос» удачно стартовали в Лиге чемпионов с победы над «Порту» (2:1), однако затем допустили грубую осечку в Леверкузене (0:2), в результате чего в обозримом будущем будут вынуждены смотреть в спину «Байеру», при условии равенства результатов. Спаренные матчи против «Брюгге» – шанс для «Атлетико» вернуться на первое место, которое для него и прогнозировали, однако Диего Симеоне, как кажется, работает уже не первый год в условиях кризиса идей для развития коллектива, поэтому, как и в прошлом сезоне, его команда может оказаться в тяжелом положении даже в не самой сложной группе.

Ориентировочные составы



«Брюгге»: Миньоле – Мейер, Силла, Мехеле, Одой – Ванакен, Нильсен, Оньедика – Жужла, Сова, Ольсен.

«Атлетико»: Облак – Эрмосо, Мандава, Хименес, Савич, Молина – Сауль, де Пауль, Льоренте – Феликс, Мората.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева постараются вновь удивить нас. Нашей ставкой будет позиция – «Брюгге» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.33.

4 октября, вторник