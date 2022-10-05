Брюгге – Атлетико – 2:0. Соболь вышел на замену. Видео голов и обзор матча
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Вечером 4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов. «Брюгге» переиграл «Атлетико» (2:0), и это третья победа в трех встречах для бельгийского клуба.
«Брюгге» набрал 9 очков, уверенно лидирует в группе и установил клубный рекорд по набору очков в первом круге ЛЧ.
Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь вышел на замену на 78-й минуте, а форвард Роман Яремчук всю игру оставался в резерве.
Лига чемпионов
3-й тур, 4 октября
Брюгге (Бельгия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:0
Голы: Сова, 36, Хутгла, 62.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Сова, 36 мин.
ГОЛ! 2:0. Хутгла, 62 мин.
События матча
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