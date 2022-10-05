Вечером 4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов. «Брюгге» переиграл «Атлетико» (2:0), и это третья победа в трех встречах для бельгийского клуба.

«Брюгге» набрал 9 очков, уверенно лидирует в группе и установил клубный рекорд по набору очков в первом круге ЛЧ.

Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь вышел на замену на 78-й минуте, а форвард Роман Яремчук всю игру оставался в резерве.

Лига чемпионов

3-й тур, 4 октября

Брюгге (Бельгия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:0

Голы: Сова, 36, Хутгла, 62.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Сова, 36 мин.

ГОЛ! 2:0. Хутгла, 62 мин.