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Брюгге
04.10.2022, FT 2 : 0
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 06:09 | Обновлено 05 октября 2022, 06:39
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Брюгге – Атлетико – 2:0. Соболь вышел на замену. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 06:09 | Обновлено 05 октября 2022, 06:39
230
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Брюгге – Атлетико – 2:0. Соболь вышел на замену. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов. «Брюгге» переиграл «Атлетико» (2:0), и это третья победа в трех встречах для бельгийского клуба.

«Брюгге» набрал 9 очков, уверенно лидирует в группе и установил клубный рекорд по набору очков в первом круге ЛЧ.

Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь вышел на замену на 78-й минуте, а форвард Роман Яремчук всю игру оставался в резерве.

Лига чемпионов

3-й тур, 4 октября

Брюгге (Бельгия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:0

Голы: Сова, 36, Хутгла, 62.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Сова, 36 мин.

ГОЛ! 2:0. Хутгла, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Брюгге).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Камаль Сова (Брюгге).
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Брюгге Атлетико Мадрид Эдуард Соболь Роман Яремчук Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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