ITF02 октября 2022, 01:55 |
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Молодая американка остановила победное шествие опытной украинки в США
Катерина Володько не смогла выйти в финал 60-тысячника в Темплтоне
02 октября 2022, 01:55 |
145
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Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 438) в полуфинале хардового 60-тысячника в Темплтоне (США) проиграла 18-летней теннисистке Робин Монтгомери (США, WTA 359).
ITF W60 Темплтон. Хард. Полуфинал
Катерина Володько (Бондаренко) – Робин Монтгомери – 3:6, 1:6
Отметим, что ранее Катерина также проиграла и в парном полуфинальном матче на этом турнире.
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