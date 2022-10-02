Молодая американка остановила победное шествие опытной украинки в США

Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 438) в полуфинале хардового 60-тысячника в Темплтоне (США) проиграла 18-летней теннисистке Робин Монтгомери (США, WTA 359).

ITF W60 Темплтон. Хард. Полуфинал

Катерина Володько (Бондаренко) – Робин Монтгомери – 3:6, 1:6

Отметим, что ранее Катерина также проиграла и в парном полуфинальном матче на этом турнире.