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  4. Молодая американка остановила победное шествие опытной украинки в США
ITF
02 октября 2022, 01:55 |
145
0

Молодая американка остановила победное шествие опытной украинки в США

Катерина Володько не смогла выйти в финал 60-тысячника в Темплтоне

02 октября 2022, 01:55 |
145
0
Молодая американка остановила победное шествие опытной украинки в США
WTA. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 438) в полуфинале хардового 60-тысячника в Темплтоне (США) проиграла 18-летней теннисистке Робин Монтгомери (США, WTA 359).

ITF W60 Темплтон. Хард. Полуфинал

Катерина Володько (Бондаренко) – Робин Монтгомери – 3:6, 1:6

Отметим, что ранее Катерина также проиграла и в парном полуфинальном матче на этом турнире.

По теме:
Украинка не смогла выйти в финал парного разряда на турнире в США
Ее не остановить. Украинка продолжает удивлять на 60-тысячнике в США
Украинка Володько сыграет в парном полуфинале на турнире в США
Катерина Володько (Бондаренко) ITF Темплтон
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Источник Sport.ua
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